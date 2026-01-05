Opt răniți într-un accident în care au fost implicate două autoturisme

Opt persoane, trei adulți și cinci minori, au fost rănite, luni, în urma unui accident rutier petrecut în județul Argeș, în care au fost implicate două autoturisme.

Accidentul s-a produs în satul Retevoieşti, din comuna Pietroşani, în urma impactului unul dintre autoturisme răsturnându-se pe o parte.

Iniţial s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), ulterior forţele fiind suplimentate cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi încă un echipaj SMURD.

În urma evaluării, echipajele medicale, alături de ATPVM, au preluat şi transportă la spital opt persoane (trei adulţi şi cinci minori).

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

