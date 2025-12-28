Gorj: Doi tineri cercetați penal pentru conducere fără permis

Polițiștii din Gorj au depistat, ieri, doi tineri care conduceau vehicule fără a deține permis corespunzător.

În orașul Turceni, un bărbat de 22 de ani, din comuna Brănești, a fost prins în flagrant în timp ce conducea un autoturism pe strada Strejei, fără permis. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis.

Tot în aceeași zi, un tânăr de 17 ani, din Târgu Jiu, a fost depistat de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală în timp ce conducea un ATV pe DN 67D, în zona Rasovița, fără permis corespunzător categoriei vehiculului. Și în acest caz s-a deschis dosar penal.

Polițiștii atrag atenția că încălcarea legislației privind conducerea fără permis este sancționată și reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră.

