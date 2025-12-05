(VIDEO) Tânăr din Ișalnița, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat familia

Polițiștii din Șimnicu de Sus au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 31 de ani, din comuna Ișalnița, cercetat amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Incidentul a avut loc în seara de 4 decembrie, în jurul orei 21.00. Polițiștii au fost sesizați de mama bărbatului, o femeie de 50 de ani, că fiul său a pătruns în locuință, deși acest lucru îi era interzis prin ordinul de protecție. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde l-au găsit pe tânăr în flagrant delict.

Ordin de protecție încălcat la o lună după emitere

În urma verificărilor, s-a stabilit că pe numele bărbatului exista un ordin de protecție emis de instanță la 6 noiembrie 2025, valabil pentru șase luni. Acesta îi impunea păstrarea unei distanțe de minimum 100 de metri față de mama sa și de sora sa de 14 ani.

Cu toate acestea, bărbatul ar fi intrat în locuință și ar fi adresat amenințări cu acte de violență ambelor persoane.

Reținut pentru 24 de ore

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au administrat probatoriul necesar, procedând ulterior la reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

În cursul zilei de astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

