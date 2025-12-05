Inspectorii sociali doljeni au efectuat 19  misiuni de inspecție. Au dispus 4 măsuri de remediere a deficiențelor constatate

Inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj au desfășurat 19 misiuni de inspecție inopinată.

Misiunile au avut ca scop:

verificarea respectării standardelor minime de calitate obligatorii pentru funcționarea serviciilor sociale;

evaluarea în vederea acordării/neacordării acreditării ca furnizor de servicii sociale sau a licenței de funcționare.

Pe parcursul misiunilor de inspecție, s-au dispus 4 măsuri de remediere ținând cont de faptul că au fost identificate o serie de deficiențe, printre care :

Nu s-au respectat standardele minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice in ceea ce privește revizuirea și aprobarea procedurilor de lucru;

Neelaborarea Planului propriu de dezvoltare al serviciului social/furnizorului de servicii sociale ;

Modul de implementare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de control va fi monitorizat la termenele stabilite prin procesul-verbal de control de către inspectorii sociali.

