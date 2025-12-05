11.8 C
Craiova
vineri, 5 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljInspectorii sociali doljeni au efectuat 19  misiuni de inspecție. Au dispus 4 măsuri de remediere a deficiențelor constatate

Inspectorii sociali doljeni au efectuat 19  misiuni de inspecție. Au dispus 4 măsuri de remediere a deficiențelor constatate

De Mariana BUTNARIU
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

Inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj au desfășurat 19 misiuni de inspecție inopinată.

Misiunile au avut ca scop:

  • verificarea respectării standardelor minime de calitate obligatorii pentru funcționarea serviciilor sociale;
  • evaluarea în vederea acordării/neacordării acreditării ca furnizor de servicii sociale sau a licenței de funcționare.

Pe parcursul misiunilor de inspecție, s-au dispus 4 măsuri de remediere  ținând cont de faptul că au fost identificate o serie de deficiențe, printre care :

  • Nu s-au respectat  standardele minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice in ceea ce privește revizuirea și aprobarea procedurilor de lucru;
  • Neelaborarea  Planului propriu de dezvoltare  al serviciului social/furnizorului de servicii sociale ;

Modul de implementare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de control va fi monitorizat la termenele stabilite prin procesul-verbal de control de către inspectorii sociali.

Citește și: Teroare în New Orleans: comunitățile de imigranți trăiesc cu frica în sân în urma noii operațiuni federale „Catahoula Crunch”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA