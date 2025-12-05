Teroare în New Orleans: comunitățile de imigranți trăiesc cu frica în sân în urma noii operațiuni federale „Catahoula Crunch”

Locuitorii din New Orleans, în special cei din comunitățile latino, trăiesc momente de panică și incertitudine în urma declanșării operațiunii federale „Catahoula Crunch”. Este o acțiune amplă de aplicare a legilor privind imigrația, lansată sub administrația președintelui Donald Trump. Imagini dramatice surprinse în Kenner au arătat doi muncitori urcați pe un acoperiș, încercând să evite arestarea în timp ce agenții Patrulei de Frontieră urcau pe o scară spre ei.

„Acești oameni au venit la muncă pentru a-și întreține familiile”, a declarat activista Zoe Higgins, prezentă la fața locului. „Faptul că pot fi pur și simplu ridicați, smulși din viețile lor – este de neimaginat.”

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a transmis că imigranții au refuzat să se conformeze ordinelor agenților și că unul dintre ei a fost arestat. Deși oficialii nu au clarificat statutul migranților vizați, DHS a raportat zeci de arestări în Louisiana, majoritatea vizând persoane cu antecedente penale – afirmație contestată de date anterioare din alte orașe, care arată că mulți dintre cei ridicați nu aveau cazier.

New Orleans este al patrulea oraș important vizat de campania agresivă de deportare promisă de Trump. Însă oficiali locali, precum președintele Consiliului Local, JP Morrell, spun că cifra de 5.000 de arestări anunțată de autorități este „complet nerealistă”, subliniind îngrijorarea că acțiunile federale vizează în mod disproporționat oameni fără infracțiuni.

Comunități întregi trăiesc în ascuns

În Kenner, localnicii evită să iasă din case. La restaurantul „Abigail’s”, familia proprietarei doarme în incintă din teama unui posibil raid.

„Mulți oameni sunt îngroziți. Sunt atât de triști din cauza acestei situații”, spune Abigail, venită în SUA din Mexico City la vârsta de 10 ani.

Conform estimărilor, în SUA trăiesc aproximativ 14 milioane de persoane fără statut legal. Totuși, criticii operațiunii afirmă că tactica folosită seamănă mai mult cu o demonstrație de forță politică decât cu o acțiune selectivă împotriva infractorilor periculoși.

În ciuda opoziției liderilor locali, guvernatorul statului Louisiana susține raidurile, iar migranții arestați riscă să fie încarcerați în penitenciarul „Angola”, cea mai mare închisoare de maximă securitate din țară, construită pe fostul teritoriu al unei plantații de sclavi.

O comunitate împărțită: sprijin și reticență

În zonele conservatoare din nordul orașului, opiniile sunt împărțite. Unii susțin operațiunea, considerând că imigranții fără acte trebuie deportați, în timp ce alții cred că acțiunea federală este „excesivă și nedreaptă”.

„Problema este complexă”, spune Mary-Anne, votantă a lui Trump. „De ce ai lua o mamă care muncește cinstit, în locul cuiva cu cazier?”

Sondajele recente arată că chiar și în baza electorală republicană sprijinul pentru deportările în masă a început să scadă.

Între timp, în Kenner și New Orleans, frica persistă. Comunitățile migranților trăiesc cu sentimentul că fiecare zi poate aduce un nou raid, într-un conflict vechi de decenii privind imigrația, dar care pare să fi intrat într-o fază mult mai agresivă.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Tânărul fără permis și băut, care s-a răsturnat cu mașina într-o carieră de piatră, reținut. Bilanțul accidentului: un mort și patru răniți