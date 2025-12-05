11.8 C
(VIDEO) Dolj: Tânărul fără permis și băut, care s-a răsturnat cu mașina într-o carieră de piatră, reținut. Bilanțul accidentului: un mort și patru răniți

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la producerea unui grav accident rutier pe DC 171, în afara localității Vela. Polițiștii Biroului Rutier Craiova au stabilit că un tânăr de 24 de ani, din comuna Unirea, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga, părăsind carosabilul și răsturnându-se cu autoturismul într-o carieră de piatră.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În plus, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice care au fost trimise către Institutul de Medicină Legală, urmând a se dispune măsurile legale corespunzătoare.

Un tânăr de 26 de ani a murit, alți trei pasageri au ajuns la spital

Impactul a fost devastator. Un tânăr de 26 de ani, din comuna Vela, pasager în autoturism, a decedat la fața locului. Alți trei bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 41 de ani, precum și conducătorul auto, au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

A fost dispusă o expertiză medico-legală pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Șoferul, reținut pentru 24 de ore

Având în vedere probele administrate și sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru:

  • ucidere din culpă
  • vătămare corporală din culpă
  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tânărul a fost introdus în arestul IPJ Dolj și urmează să fie prezentat Parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii desfășoară în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Ancheta este în desfășurare.

