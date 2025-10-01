(VIDEO) Instituție de învățământ din Mehedinți, vizată de percheziții într-un dosar de fals în acte

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți au efectuat, azi, patru percheziții la sediul unei instituții de învățământ preuniversitar și la locuințele unor persoane suspecte.

Acțiunea are loc într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații.

Cum a început ancheta

Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 36 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, ar fi depus la o instituție de învățământ universitar mai multe documente care, conform probatoriului, ar fi fost eliberate în fals de o instituție de învățământ preuniversitar locală.

Actele în cauză ar fi fost utilizate pentru a atesta promovarea unui concurs organizat în anul 2023.

Mandat de aducere și audieri

În paralel cu perchezițiile, polițiștii au pus în aplicare și un mandat de aducere emis de organele de cercetare penală. O persoană a fost condusă la sediul poliției pentru audieri

Ancheta este în desfășurare, urmând a se stabili întreaga activitate infracțională și eventualele complicități. Persoanele vizate sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații.

Citește și: 39 de misiuni ale pompierilor vâlceni în 48 de ore