Un bărbat băut, drogat și fără permis a lovit cu mașina un motociclist şi a fugit

Un bărbat de 37 de ani care s-a urcat la volan băut, drogat și fără permis a acroșat un tânăr de 18 ani pe motociclu și a fugit de la locul faptei. Polițiștii l-au prins la scurt timp și au descoperit că avea o alcoolemie de 1,00 mg/l în aerul expirat și urme de substanțe interzise, potrivit Agerpres.

„Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 18 ani, în timp ce conducea un motociclu în comuna Podu Turcului ar fi fost acroşat de un autoturism, al cărui conducător a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. (…) În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au identificat şi depistat conducătorul auto, un bărbat de 37 de ani, din comuna Huruieşti. Din verificările efectuate în baza de date a reieşit faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o concentraţie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat“, a informat IPJ Bacău.

Totodată, la testarea cu aparatul DrugTest, au rezultat indicii privind posibila prezenţă a substanţelor interzise.

Autorul accidentului a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice, după care a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. De partea cealaltă, victima accidentului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor interzise.

