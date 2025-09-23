21.8 C
Gorj: Instalație clandestină de curent descoperită la un imobil din comuna Stejari

De Mariana BUTNARIU
Un bărbat este acuzat de furt de energie electrică

Polițiștii Secției 8 Rurală Stoina au fost sesizați, ieri, prin apel 112, de un angajat al unei societăți de distribuție a energiei electrice, cu privire la depistarea unei instalații improvizate, folosită pentru furt de curent, pe raza comunei Stejari.

La fața locului, polițiștii au stabilit că imobilul aparține unui bărbat de 45 de ani din localitate. Acesta ar fi folosit o instalație clandestină, racordată înainte de aparatul de măsură, pentru a evita înregistrarea consumului de energie electrică.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt de energie electrică.

