Olt: 36 de permise reținute și peste 500 de amenzi aplicate

În acest weekend, polițiștii din județul Olt au desfășurat o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței rutiere și prevenirea principalelor cauze ale accidentelor.

Acțiunile au vizat depistarea faptelor de violență, dar și a șoferilor care conduc sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau care depășesc regimul legal de viteză.

Polițiștii au intervenit la 187 de solicitări, dintre care 148 prin 112. Au fost aplicate 519 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 lei.

Au fost reținute 36 de permise de conducere:

16 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h,

3 pentru conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor,

17 pentru alte abateri rutiere.

Au fost retrase 27 de certificate de înmatriculare, din cauza defecțiunilor tehnice sau a neîndeplinirii unor obligații legale.

Polițiștii au constatat și 9 infracțiuni la regimul rutier.

Tânăr de 18 ani, prins pe motocicletă fără permis valabil

La data de 13 septembrie, în localitatea Gostavățu, un tânăr de 18 ani din comuna Băbiciu a fost oprit de polițiști. Verificările au arătat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Șofer băut, depistat la Vișina-Nouă

În seara zilei de 14 septembrie, polițiștii din Corabia au oprit pe strada Nicolae Titulescu, în comuna Vișina-Nouă, un bărbat de 67 de ani, din București. Acesta avea o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările.

IPJ Olt transmite că aceste controale vor fi desfășurate și în perioada următoare, cu scopul de a reduce riscul rutier și de a crește gradul de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Citește și: Razie pe șoselele din Dolj: amenzi de 70.000 lei și 33 permise suspendate