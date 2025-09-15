Razie pe șoselele din Dolj: amenzi de 70.000 lei și 33 permise suspendate

Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat, în ultimele 48 de ore, o amplă acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței pe drumurile publice.

Au fost folosite aparate radar, alcooltest și drugtest, iar verificările au vizat în special depășirea vitezei legale și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Rezultatele controalelor

Peste 200 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, dintre care peste 90 pentru viteză.

Valoarea amenzilor se ridică la aproximativ 70.000 de lei.

33 de conducători auto au fost scoși din trafic, rămânând fără permis pe perioade legale de suspendare.

5 autovehicule au fost retrase din circulație, până la remedierea defecțiunilor constatate.

Șofer prins cu 154 km/h, pe un drum cu limită de 50 km/h

Un bărbat de 44 de ani, din Craiova, a fost depistat de polițiștii rutieri conducând cu 154 km/h pe DN 56, unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Acesta a fost amendat conform OUG 195/2002 și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Conducător auto depistat cu 1,27 mg/l alcool în aerul expirat

Tot în cadrul acțiunilor, polițiștii din Coșoveni au depistat un bărbat de 44 de ani, din comuna Bratovoești, aflat la volan sub influența alcoolului.

Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar cazul său a fost înaintat la IML, urmând să fie dispuse măsurile legale.

IPJ Dolj anunță că astfel de acțiuni pentru reducerea riscului rutier vor continua și recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor aflați pe teren.

