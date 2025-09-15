Restricții de trafic pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și A10 Sebeș-Turda

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, astăzi, în intervalul orar 12.00 – 19.00, traficul este restricționat pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, pe A1 pe sensul Deva – Sibiu, între kilometrii 310 și 292, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană.

Până la ora 15.30, pe Autostrada A1 sensul Deva – Sibiu, la kilometrul 372+500 metri, se efectuează lucrări la rosturile de dilatație. Se impune restricționarea circulației pe prima bandă și pe cea de urgență.

Pe Autostrada A10 pe sensul Sebeș – Turda, până la ora 18.00, este restricționat traficul pe prima bandă și pe cea de urgență între kilometrii 3+300 metri – 4+300 metri. Se vor efectua lucrări de reparații la partea carosabilă.

Conducătorii auto sunt sfătuiți:

să reducă mult viteza în zona lucrărilor,

să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulație,

să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă,

să păstreze în mers o distanță corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiții de siguranță!

