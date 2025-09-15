21.8 C
Craiova
luni, 15 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentAccident pe DN 54, în apropiere de Deveselu. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața

Accident pe DN 54, în apropiere de Deveselu. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața

De Mariana BUTNARIU
Accident pe DN 54
Accident pe DN 54

Un tragic accident rutier a avut loc azi, în jurul orei 7.50, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu, județul Olt. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt.

Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 18 ani, din comuna Traian, județul Olt, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de mers, izbindu-se de un copac de pe marginea drumului.

Impactul a fost extrem de violent, iar din păcate, șoferul nu a supraviețuit. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.
O echipă de polițiști rutieri desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Momentan, nu este clar dacă viteza, neatenția sau alte circumstanțe au contribuit la producerea coliziunii.

Citește și: Trump, “Gata” să sancționeze Rusia, dacă NATO nu mai cumpără petrol rusesc

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA