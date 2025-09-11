(VIDEO) Percheziții la Orșova într-un dosar de proxenetism. Doi bărbați audiați

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți, sprijiniți de Poliția Municipiului Orșova și coordonați de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova, au efectuat două percheziții domiciliare la locuințe din municipiu, într-un dosar ce vizează infracțiunea de proxenetism.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, doi bărbați de 20 și 35 de ani ar fi înlesnit, în perioada martie – septembrie 2025, practicarea prostituției de către o femeie de 21 de ani, pe care ar fi exploatat-o în municipiul Orșova, obținând bani din această activitate.

Măsuri luate

Polițiștii au pus în aplicare două mandate de aducere, iar persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți, asigurându-se intervenția în condiții de siguranță.

