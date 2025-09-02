Un bărbat a murit strivit de acoperișul unui șopron

32.8 C
De Daniela Moise
Un bărbat de 75 de ani a murit, marți, după ce acoperișul unui șopron s-a prăbușit peste el în localitatea vrânceană Poiana Cristei.

Pompierii ISU Vrancea au intervenit marți pentru salvarea unei persoane surprinse sub acoperișul unui șopron prăbușit.

La fața locului s-a intervenit cu modulul SMURD și o autospecială de stingere. La acțiune a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Cristei.

Bărbatul de 75 de ani a fost extras de echipele de intervenție, dar echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a declarat decesul victimei.

