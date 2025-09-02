Turul României la Ciclism 2025 ia startul peste o săptămână din Craiova

32.8 C
De Daniela Moise
Federația Română de Ciclism, alături de Auchan România, în calitate de partener oficial și coorganizator al Turului României, și Primăria Municipiului Craiova, în calitate de partener instituțional al competiției, anunță deschiderea celei de-a 57-a ediții a celui mai important eveniment ciclist al anului, care debutează anul acesta din Craiova.

Marți, 9 septembrie, de la ora 13.00, la Primăria Municipiului Craiova (str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova), va avea loc o conferință de presă susținută de reprezentanți ai organizatorilor competiției. Vor fi prezentate ultimele detalii despre echipe, traseu, programul și organizarea Turului României 2025.

Luni seară, începând cu ora 19.30, va avea loc Prezentarea oficială a echipelor participante (peste 150 de ciliști, +20 de echipe, din 13 țări), ceremonie ce se va desfășura în Piața Mihai Viteazul.

Startul primei etape din Turul României se va da miercuri, 10 septembrie, de la ora 09.50.

