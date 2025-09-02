Un turist a murit strivit de copitele unei cirezi de vaci, în Alpii austrieci

Un excursionist a fost ucis în Alpii austrieci de o turmă de vaci, care i-a călcat în picioare pe el și pe soția sa, în timp ce își plimbau câinele, scrie CBSnews.com.

Bărbatul și soția sa, ambii în vârstă de 82 de ani, se îndreptau spre o cabană montană din Ramsau am Dachstein, în provincia austriacă Styria, duminică după-amiază, când a avut loc incidentul.

„Un cuplu de pensionari din Viena și câinele lor se plimbau când o turmă de nouă vaci – inclusiv trei viței – a năvălit și i-a rănit grav”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției locale, Markus Lamb.

Excursioniștii din zonă și persoanele care administrau refugiul din apropiere au fost martori la atac. Au acordat primul ajutor și au alertat serviciile de urgență. Cuplul a fost apoi dus la un spital din Salzburg. Bărbatul a murit din cauza rănilor suferite înainte de a putea fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

Procurorii locali investighează circumstanțele exacte ale atacului, în așteptarea autopsiei.

Un atac similar a avut loc la mijlocul lunii iulie.

În 2024, o femeie, însoțită de doi câini de talie mică, care făcea drumeții în regiunea Salzburg, a murit când o turmă de vaci a năvălit asupra ei.

În urma unui atac mortal al unei vaci, comis cu un deceniu în urmă, guvernul Austriei a publicat un „cod de conduită” pentru excursioniști. Regulile includ păstrarea distanței față de vaci și plimbarea câinilor cu lesă scurtă, dar dezlegarea lor în caz de atac.

Femeie accidentată mortal pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă electrică