Femeie accidentată mortal pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă electrică

O femeie de 71 de ani a murit la spital după ce a fost lovită de un tânăr de 22 de ani, care mergea pe trotinetă și a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Femeia se afla pe o trecere de pietoni, în Bucureşti, când a fost izbită în plin.

La data de 02.09.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus azi punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 din Codul penal, spun procurorii PJS2.

Pe 14.08.2025, în jurul orei 09.43, tânărul ar fi condus o trotinetă electrică neînregistrată, pe șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu bulevardul Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe femeia care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal. Acesta a decedat la spital după patru zile.

La data de 02.09.2025 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile.