Un incendiu puternic, cu flacără deschisă, a izbucnit, joi seară, la un restaurant din municipiul Galați, din care s-au autoevacuat în jur de 70 de persoane, iar la fața locului au intervenit 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, informează Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență (ISU).

Din primele informații, în restaurant era în desfășurare o petrecere de majorat.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galați. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranță. Pentru gestionarea situației acționează: 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime, o autocisternă’, transmitea ISU Galați în momentele respective.

Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

