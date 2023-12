Morți și răniți în urma unui atac armat la o universitate din Praga

Poliția cehă a anunțat că au fost înregistrați morți și răniți în urma unui schimb de focuri de armă în apropierea unei universități din centrul orașului Praga, relatează BBC.

Relatările locale sugerează că incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universității Charles, situată în Piața Jan Palach.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi