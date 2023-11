Atenție! Noi modalități de fraudă online: fraudele cu investiții

”Autorii, după discuţii repetate, reuşesc, de obicei, să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiţii online. Investiţiile sunt destul de mici la început, de ordinul a câteva sute de euro. Investiţia constă în achiziţionarea de criptomonede şi transferarea acestora către portofelele electronice indicate de către autori. Sumele respective apar apoi în contul victimei deschis pe acele platforme de investiţii. În multe situaţii, sub pretextul că vor acorda suport tehnic, atacatorii conving persoanele vătămate să îşi instaleze pe dispozitivele electronice folosite (telefon, tabletă, laptop etc.) aplicaţii tip remote desktop (control de la distanţă), prin care aceştia capătă control total al acelor dispozitive”, arată sursa citată.