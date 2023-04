Prins conducând cu o alcoolemie de 1,75 g/litru, condamnat cu suspendare

Judecătorii din Băileşti au condmanat la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare un bărbat de 37 de ani, din comuna Pleniţa, acuzat de conducere fără permis și sub influanţa alcoolului. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de închisoare, primită pentru refuzul recoltării de probe biologice. În prezent, acelaşi inculpat, care se află în arest, este judecat în alte două dosare privind infracțiuni la regimul circulație.

Potrivit oamenilor legii, ultima oară, bărbatul a fost depistat conducând fără permis la începutul lunii aprilie.

„În ziua de 2 aprilie, polițiștii l-au depistat pe bărbat în timp ce conducea un autoturism pe strada Cătălin Bursaci, din comuna Pleniţa. La solicitarea organelor de poliție de a fi efectuată testarea cu aparatul etilotest, conducătorul auto a refuzat testarea. Ulterior, a refuzat și prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, bărbatul are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat”, au precizat oamenii legii.

Ulterior, poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului de 37 de ani. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și refuzul recoltării de probe biologice. Inculpatul a fost arestat preventiv pe data de 6 aprilie.

Condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului

În decembrie 2018, acelaşi bărbat a fost condmanat la un an de închisoare cu suspendare pentru refuzul recoltării de probe biologice. În acest dosar a fost acuzat că, în septembrie 2017, a provocat un accident, după care a refuzat recoltarea de probe biologice.

În octombrie 2021, doljeanul a fost deferit justiţiei într-un alt dosar. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a fost depistat conducând băut şi fără permis în toamna anului 2018. Şi atunci refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. Prin buletinul de analiză toxicologică nr. 602/2018 s-a stabilit o alcoolemie de 1,75 g/litru (ora 18.10), respectiv 1,50 g/litru (ora 19.10).

Acest dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Băileşti, instanţă care s-a pronunţat luni, pe 24 aprilie. Inculpatul a primit câte 8 luni de închisoare pentru conducere fără permis şi pentru conducere sub influanţa alcoolului. După contopirea cu pedeapsa de un an de închisoare primită în decembrie 2018, inculpatul a fost condamnat la 1 an, 5 luni şi 10 zile de închisoare. Pedeapsa este cu suspendare.

Judecat în alt dosar de conducere fără permis

În decembrie, anul trecut, bărbatul a fost deferit justiţiei într-un dosar asemănător. În acest dosar este acuzat de conducere fără permis şi sub influanţa alcoolului. Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2019, în Craiova, bărbatul a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. A fost prins după ce s-a oprit cu maşina într-un gard. Şi de data acesta conducea băut şi fără permis. S-a stabilit că avea o alcoomie de 1,89 g/litru alcool pur în sânge la momentul primei prelevări.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova. La primul termen de judecată, pe 5 aprilie, instanţa a amânat judecarea cauzei pentru data de 7 iunie.