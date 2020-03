„Revolta“ romilor din Balș, care au ieșit pe străzi să-i ceară primarului pâine, calmată cu poliția

Zeci de cetățeni de etnie romă din Balș au ieșit din curți, sâmbătă după-amiază, 28 martie 2020, în ciuda interdicțiilor impuse prin Ordonanța militară nr. 3/2020. Pretextând că nu mai au provizii, i-au cerut primarului, în direct pe Facebook, să le sară în ajutor.



„Revolta“ romilor a fost mai mult un pretext de a ieși din curți, aceștia afirmând că nu mai pot sta pentru că nu mai au mâncare și nici bani, nemailucrând. Prin fața tânărului acre filma totul au trecut însă romi bine îmbrăcați, iar în jur se vedeau vile, nicidecum casele unor oameni sărmani.

„Revolta“ romilor a avut loc pentru a cere mancare

„Domnu’ comisar, vin’-aicea“, îi spune la un moment dat tânărul care filmează unui decan de vârstă, iar acesta intervine. „Facem un apel, vă rugăm… Noi suntem țiganii din Vârtop, sunt țigani care până-acum vindeau în târg, și mai câștigau o pâine. Un apel, și urgent, nu mai are țiganii cu ce să trăiască, ei nu mai are bănișori și nu mai are provizii și nu mai are cum să trăiește. Vrem să ieșim în stradă. Uite, nu mai are ce mânca, nu mai are ce bea. Dați share. Mergem din casă-n casă, să vedem oamenii ce-au nevoie, nu mai avem adeverințe, nu mai avem nimic, ce mâncăm?! Trimite-ne o mașină cu pâine, cu făină, cu ceva. Cu ce se poate. Eu sunt Mihai, n-avem cu ce să trăim“, spune bărbatul.

Unii dintre romii din Bals care au iesit pe strazi (captura video film Facebook)

Au ironizat Politia

Din apropiere se aude, în același timp însă, replica „Păi, ăsta are galbeni cu banița!“.„Noi unde ne ducem, ce fac cu răcănelu’ ăsta, ajutați-ne, că nu mai putem să mergem în orașe. Așteptați să ne ducem să golim magazinele, să furăm…?!“, au sărit și femeile.La câteva ore, însă, de la apelul romilor de pe Facebook pe strada lor a venit nu mașina cu pâine, ci autospeciala de poliție, care i-a făcut să se ascundă după porți.

„Ce-a ajuns Poliția Română, să vină la lume la porți!“, au transmis, tot pe Facebook, romii din Vârtop.

Politia a reactionat. „În urma imaginilor aparute pe o rețea de socializare, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bals s-au autosesizat și efectuează verificări pentru a identifica persoanele respective și pentru a stabili situația de fapt, urmând a fi luate măsuri dacă au fost încălcate prevederile legale în vigoare“, a transmis IPJ Olt.