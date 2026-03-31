Adrian Boitan și Radu Țurcanu, învinși în primul tur la Țiriac Open

Jucătorii români de tenis Adrian Boitan și Radu David Țurcanu, beneficiari de wild card-uri, au pierdut meciurile jucate, marți, în prima rundă a turneului Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis ”Simona Halep” din București.

Boitan (26 ani, 306 ATP) a fost întrecut de danezul Elmer Moeller (22 ani, 134 ATP), cu 6-3, 7-5, după o oră și 40 de minute, deși românul a avut 5-3 în setul secund.

Țurcanu (20 ani, 659 ATP) a fost eliminat de kazahul Aleksandr Șevcenko (25 ani, 76 ATP), cu 6-2, 6-4, după o oră și 15 minute de joc.

Fiecare român s-a ales cu un cec de 6.570 de euro.

