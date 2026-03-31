Știri de ultima orăSportTenisAdrian Boitan și Radu Țurcanu, învinși în primul tur la Țiriac Open

Adrian Boitan și Radu Țurcanu, învinși în primul tur la Țiriac Open

De Tiberiu Cocora

Jucătorii români de tenis Adrian Boitan și Radu David Țurcanu, beneficiari de wild card-uri, au pierdut meciurile jucate, marți, în prima rundă a turneului Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis ”Simona Halep” din București.

Boitan (26 ani, 306 ATP) a fost întrecut de danezul Elmer Moeller (22 ani, 134 ATP), cu 6-3, 7-5, după o oră și 40 de minute, deși românul a avut 5-3 în setul secund.

Țurcanu (20 ani, 659 ATP) a fost eliminat de kazahul Aleksandr Șevcenko (25 ani, 76 ATP), cu 6-2, 6-4, după o oră și 15 minute de joc.

Fiecare român s-a ales cu un cec de 6.570 de euro.

