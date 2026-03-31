Primii pași la nivel mare! Marinescu și Găman au luat contact cu elita tenisului de masă

În perioada 26-29 martie, Bulgaria a găzduit turneul WTT Panagyurishte, una dintre competițiile internaționale importante de tenis de masă dedicate juniorilor, la care au participat sportivi valoroși din aproximativ 16-18 țări, printre care India, Suedia, Germania, Italia sau Marea Britanie.

Printre participanți s-au numărat și doi reprezentanți ai CSU Craiova, Sasha Marinescu și Carmina Găman, ambii pregătiţi de Vasile Florea şi care s-au aflat la prima experiență într-un concurs de asemenea anvergură. Pentru cei doi sportivi, turneul a reprezentat un prim contact cu rigorile și emoțiile unui nivel competițional ridicat, dar și o oportunitate importantă de acumulare.

Sasha Marinescu, prestaţie excelentă la WTT Panagyurishte

Sasha Marinescu a evoluat la două categorii de vârstă, U15 și U17. La U15, acesta a fost repartizat în grupa a 9-a, unde a obținut o victorie și a suferit o înfrângere: 0-3 cu Krasen Savov (11-13, 3-11, 5-11) și 3-0 cu Konstantin Telespan (12-10, 11-8, 11-9). Rezultatele i-au permis calificarea în șaisprezecimile de finală, fază în care a fost învins de bulgarul Stefan Bonchev, scor 0-3 (8-11, 6-11, 8-11).

La categoria U17, Marinescu a avut un parcurs similar în grupe. Repartizat în grupa a 11-a, acesta a cedat în fața lui David Toro, scor 0-3 (8-11, 11-6, 11-2), dar a câștigat clar disputa cu Trayan Georgiev, scor 3-0 (11-3, 11-6, 11-3). Calificat din nou în șaisprezecimi, sportivul craiovean a fost eliminat de indianul Nikkhil Manath, scor 1-3 (8-11, 7-11, 11-5, 6-11).

Turneu de top, experiență pe măsură pentru Carmina

În competiția feminină, Carmina Găman a evoluat la categoria U19, fiind repartizată în grupa a 9-a. Deși a avut momente bune de joc, aceasta nu a reușit să avanseze în fazele eliminatorii, înregistrând două înfrângeri: 0-3 cu Hannah Silcock (4-11, 4-11, 3-11) și 1-3 cu Nina Nikolova, după un meci echilibrat.

Participarea la WTT Panagyurishte a reprezentat un pas important în dezvoltarea celor doi sportivi de la CSU Craiova, care, în ciuda unor trageri la sorți dificile generate de coeficientul scăzut, au demonstrat potențial și au acumulat experiență valoroasă pentru competițiile viitoare.

Prestaţii onorabile şi în probele de dublu mixt

De asemenea, cei doi sportivi ai CSU Craiova au participat și în proba de dublu mixt. Sasha Marinescu a făcut pereche cu Ioana Ionescu, iar cei doi au avut un parcurs bun, reușind să obțină două victorii: 3-1 cu Martin Popov/Radina Zaharieva (Bulgaria) și 3-0 cu Kamen Stoyanov/Martina Nikolova (Bulgaria). Perechea română s-a oprit în optimi, după înfrângerea cu 0-3 în fața cuplului Kariss Șerban/Mihai Iordan.

La categoria U19, în proba de dublu mixt, Carmina Găman a evoluat alături de Eric Chiracheș, însă cei doi au fost eliminați în șaisprezecimi, fiind învinși de perechea Muhammet Atakul (Turcia)/Nina Nikolova (Bulgaria), scor 1-3 (11-5, 4-11, 9-11, 9-11).

Vasile Florea: „Un prim pas important pentru ei”

Antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, Vasile Florea, a subliniat importanța participării la un turneu de asemenea nivel, evidențiind atât dificultatea competiției, cât și beneficiile pe termen lung pentru tinerii jucători, aflați la prima experiență internațională oficială.

„A fost o competiţie foarte puternică, cu un nivel mare. A contat mult pentru clasamentul mondial şi nu numai. Ei au fost la primul lor concurs de o asemenea anvergură şi nu poţi participa oricum, doar să ne prezentăm acolo şi gata, intrăm la joc. E nevoie de paşaport ITTF al Federaţiei Internaţionale, sunt mai mulţi paşi. Înscrierile se fac prin Federaţie, contează şi locurile disponibile etc. Pentru noi a fost foarte important să participe şi ei, să vadă cum este, mai ales că, repet, a fost primul lor concurs internaţional oficial.

Am vrut să vadă cum este un concurs de genul, atmosfera, organizarea. Vrem să le dăm încredere, să capete o motivaţie în plus. Carmina n-a avut puncte, fiind la prima participare, iar misiunea a fost complicată, pentru că a fost repartizată într-o grupă grea, cu jucătoare de valoare. Contează mult şi tragerile la sorţi, dar noi suntem mulţumiţi de joc şi de cum ne-am prezentat. Ştiam că va fi greu, că vor exista şi emoţii, că aşa este la prima experienţă la un asemenea nivel“, a spus Vasile Florea, pentru Gds.

