A trecut de Mertens, acum are parte de șocul optimilor! Adversar de Top pentru Sorana Cîrstea la Miami

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr.4 mondial, a fost pusă în dificultate de compatrioata sa Alycia Parks (25 ani, 105 WTA), dare s-a impus în final cu 3-6, 6-0, 6-1 și s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida).

Astfel, Gauff o va întâlni în faza următoare a competiției chiar pe Sorana Cîrstea (35 WTA), care a dispus de belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21, cu 6-3, 6-2.

Sorana Cîrstea o va întâlni în optimile de la Miami Open pe Coco Gauff (locul 4), pentru a doua oară în carieră. Gauff s-a impus în fața româncei în turul secund de la Australian Open 2020. Meciul dintre cele două urmează să se dispute luni, 23 martie.

Până atunci, Sorana Cîrstea va juca pe tabloul de simplu unde face pereche cu Jaqueline Cristian (locul 26 WTA), care evoluează și pe cel de simplu, unde a ajuns în turul 3.

Cîrstea și Cristian se vor confrunta, duminică, cu perechea formată din Tereza Mihalikova (Slovacia) și Olivia Nicholls (Marea Britanie). Câștigătoarea acestui meci va juca împotriva favoritelor principale, Sara Errani/Jasmine Paolini, campioanele olimpice de la Paris 2024.

