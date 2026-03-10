Tenis de masă / Final de sezon amar pentru CSU Craiova! Oltenii au retrogradat din Superligă

În perioada 5–8 martie 2026, la București, în Complexul Romsilva, s-a desfășurat etapa de retur a Superligii masculine. Echipa CSU Craiova a fost reprezentată de sportivii Bogdan Cristian, Simulescu Daniel, Trascău Luca și Mănescu Mihăiță, sub conducerea antrenorului Florea Vasile.

Din păcate pentru formația craioveană, rezultatele din această fază a competiției nu au fost favorabile. CSU Craiova a încheiat competiția pe locul VIII, ultimul și a retrogradat în Divizia A. Oltenii au pierdut toate cele șapte partide disputate în retur, terminând sezonul pe ultima poziție a clasamentului.

În etapa de retur, CSU Craiova a înregistrat următoarele rezultate: 1-3 cu Sepsi, 0-3 cu Steaua, 1-3 cu Gloria Bistrița, 0-3 cu Rapid, 1-3 cu CS Dumbrăvița, 2-3 cu CS TTT București și 0-3 cu Odorheiu Secuiesc.

Clasamentul final al Superligii masculine a fost următorul: Rapid București a ocupat primul loc, cu 27 de puncte (14 în tur și 13 în retur), urmată de Steaua București, cu 25 de puncte (12 în tur și 13 în retur). Pe locurile următoare s-au clasat Gloria Bistrița și Sepsi Sfântu Gheorghe, ambele cu câte 22 de puncte, apoi Odorheiu Secuiesc și CS TTT București, cu câte 21 de puncte. Pe locul șapte a terminat CS Dumbrăvița, cu 16 puncte, iar CSU Craiova a încheiat pe locul opt, cu 15 puncte (7 în tur și 8 în retur).

Astfel, după un sezon dificil în Superliga masculină, CSU Craiova va evolua în stagiunea viitoare în Divizia A, unde va încerca să lupte pentru a reveni în prima divizie.

