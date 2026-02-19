În wekendul trecut a avut loc, la Bucuresti, Returul Campionatului Național Echipe Seniori – Divizia A masculin. În urma rezultatelor obținute atât în tur, cât și în retururul Campionatului, CSM Craiova s-a clasat pe locul II ( seria a II-a) și va disputa barajul de promovare în Superliga Nationala cu CS Dinamo Bucuresti ( loc I, seria I).

CSM Craiova i-a avut în componență pe Bărbulescu Cristian, Nedelcu Mihai, Anghel Patrick si Pribeagu Sebastian. Antrenor: Liviu Nicoli.

„Sunt mulțumit de rezultat, având în vedere că ne-am clasat înaintea unor echipe foarte valoroase precum CSA Steaua, CS Rapid, CSM Bistița, CSS Odorheiul Secuiesc. Ne așteaptă o confruntare foarte dificilă tur-retur cu CS Dinamo și sunt convins că sportivii mei vor face totul pentru promovare“, a spus Liviu Nicoli, antrenorul sportivilor craioveni.

La feminin, echipa CSM Craiova, avandu-le în componentă pe Fistyulof Andreea, Popescu Luiza, Barzoi Daniela si Lazăr Eva, a terminat returul pe locul 3, menținându-se în continuare în Divizia A.

Citește și: Tenis de masă / Divizia A, prea puternică! CSU Craiova se întoarce în eșalonul secund





