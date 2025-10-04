Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru următoarea acțiune a naționalei! Sunt 10 nume noi pe listă

România va disputa în această lună două meciuri, un amical cu Moldova și o partidă cu Austria, contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Astăzi, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat fotbaliștii pe care se va baza la cele două dueluri de la București.

Selecționerul s-a ținut de cuvânt și, după ce a spus că îl va debuta la echipa națională pe Lisav Eissat, fotbalistul a fost inclus pe lista finală. De asemenea, cu mai puțin de două săptămâni înaintea partidelor, Lucescu a anunțat că vrea să-l înlocuiască pe Horațiu Moldovan între buturi, iar portarii convocați pentru duelurile cu Moldova și Austria sunt Ionuţ Radu, Ştefan Târnovanu şi Răzvan Sava.

În total, Il Luce a apelat la 10 nume noi faţă de precenta acţiune a naţionalei. Ianis Hagi a revenit printre tricolori, în timp ce, pe lângă Lisav Eissat, doi alţi fotbalişti au fost convocaţi în premieră: Cătălin Cîrjan şi Kevin Ciobotaru.

Lot România:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

