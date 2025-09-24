Echipa de Cupa Davis a României și-a aflat adversara din playoff-ul Grupei Mondiale I

După victoria în fața adversarilor din El Salvador, echipa de Cupa Davis a României se va duela cu Paraguay în play-off-ul Grupei Mondiale I. Meciurile vor avea loc în 2026, fie în 6-7 februarie, fie în 7-8 februarie.

Reamintim că, la jumătatea lunii septembrie, echipa de Cupa Davis a României s-a impus cu 3-1 în fața reprezentativei din El Salvador, într-un duel care s-a desfășurat în deplasare, la Santa Tecla, pe hard. Eroul tricolorilor a fost tânărul Radu Țurcanu (19 ani, 660 ATP), care a obținut două victorii: 6-7 (3), 6-3, 6-2 vs. Marcelo Arevalo (35 de ani) și 7-6 (5), 6-3 vs. Cesar Cruz (19 ani, 1400 ATP).

Cruz a fost învins și de Gabriel Ghețu (18 ani, 765 ATP), în timp ce Arevalo și Cruz au trecut la dublu, scor 6-4, 6-4, de Alexandru Jecan (37 de ani, 159 ATP la dublu) și de Bogdan Pavel (26 de ani, 188 ATP la dublu).

În cazul unui succes, tricolorii se vor califica în Grupa Mondială I.

Echipa de Cupa Davis a României în duelul cu El Salvador:

Radu Țurcanu (19 ani, 660 ATP)

Gabriel Ghețu (18 ani, 765 ATP)

Bogdan Pavel (26 de ani, 188 ATP la dublu)

Alexandru Jecan (37 de ani, 159 ATP la dublu)

