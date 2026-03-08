România va întâlni selecționata Slovaciei, duminică, la Bistrița, în cadrul Grupei A a preliminariilor EHF EURO Cup 2026, după ce a învins-o joi în meciul tur, în deplasare, cu scorul de 32-26 (18-9).

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă, că dubla cu Slovacia constituie încă o cărămidă pusă la construirea unei selecționate puternice în perspectiva participării la Campionatului European din decembrie.

„Cu siguranță fiecare joc de acest nivel contează în construirea unei echipe puternice, pentru a putea participa cât mai bine la acest Campionat European pe care îl organizăm în România. Sunt convins că fetele conștientizează și că își doresc să existe un progres de la o acțiune la cealaltă pentru a ajunge în decembrie să arătăm cum România a arătat în istoria ei. Și să ajungem acolo unde cred că merităm. Dar nu cred că este ușor, pentru că ne așteaptă confruntări dificile. Însă am arătat că suntem capabili să facem față unei astfel de provocări.

Cu gândul la viitorul naționalei

Și în această dublă cu Slovacia am încercat să construim o arie de selecție cât mai mare, pentru că se pot întâmpla lucruri pe care nu ni le dorim, sperăm ca toate fetele să fie sănătoase în luna decembrie. Am încercat să avem o arie de selecție mare pentru a găsi cele mai bune soluții în fiecare etapă pe care o parcurgem până în decembrie. Și aceste două jocuri vor constitui încă o cărămidă în construirea unei naționale puternice. Am considerat că la această dublă cu Slovacia trebuie să vedem la lucru și alte jucătoare care nu au fost prezente la Campionatul Mondial“, a declarat Mihăilă.

Norvegia conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de România, 4 puncte, Polonia, 2 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele două clasate din grupă se califică la turneul final. Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu vor evolua în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

