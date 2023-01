Handbal / SCM Craiova nu concepe pas greşit cu Slatina, în propriul fief

Echipa de handbal SCM Craiova se pregăteşte de un nou duel important în Liga Florilor. Duminică, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă va poposi formaţia pregătită de Victorina Bora, CSM Slatina, iar unicul gând al sportivelor craiovene este victoria. Partida va conta pentru etapa a 13-a din Liga Florilor.

SCM Craiova are o serie extrem de bună de meciuri şi de rezultate, ceea ce face ca locul în clasament să fie unul mult mai bun. Cu două victorii şi un egal, trupa lui Burcea va începe meciul cu Slatina de pe poziţia a 7-a, cu 16 puncte. De partea celalată, gruparea Victorinei Bora a adunat doar şase puncte până în prezent şi este penultima în campionat.

Flori Stanciu: „Ne gândim doar la victorie“

Antrenorul secund al Craiovei, Florentina Stanciu, precum şi jucătoarea Adina Cace au vorbit despre ce le va aştepta duminică, cu Slatina şi au mărturisit că vor toate cele trei puncte puse în joc.

„Ne aflăm în faţa ultimului meci din tur, cu CSM Slatina şi suntem pregătite de luptă. Moralul este bun, pregătirea se face ca de fiecare dată, iar concentrarea este la locul ei. Ne gândim doar la victorie, însă nu va fi deloc uşor. Jucătoarele de la Slatina joacă din prima până în ultima secundă, sunt ambiţioase, aşa că avem datoria să propunem un joc la înălţime. Rezultatele pozitive sigur o să atragă din ce în ce mai mulţi suporteri. Va trebui să continuăm prestaţiile bune de până acum. Cristina Zamfir participă la antrenamente, dar fără prea mult contact, Colac a trecut şi la contact, deci suntem pe drumul cel bun cu jucătoarele accidentate“, a spus Florentina Stanciu.

„Duminică va fi un meci greu. Slatina are nevoie de puncte, dar noi vom juca la fel de bine ca şi în meciurile trecute şi vom câştiga. Am sperat la Vâlcea până în ultima secundă, ne-am dorit victoria până în ultima secundă şi mă bucur că am şi înscris ultimul gol“, a punctat şi Adina Cace.

Citeşte şi: Stepanovski, bucuros pentru victorie: „Contează că i-am învins la mai mult de 4 puncte!“