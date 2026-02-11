O nouă veste cumplită pentru Universitatea Craiova, în aceeași zi în care Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, după incidentul cu suporterul lui Dinamo.

Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a suferit un accident cumplit la ski în Franța și a fost internat de urgență în spital, după ce și-a fracturat mai multe coaste și clavicula.

Potrivit fanatik.ro, Mihai Rotaru a fost internat de urgență într-un spital din Franța, după ce a suferit un accident îngrozitor pe pârtia de schi. Oficialul clubului din Bănie și-a fracturat mai multe coaste și clavicula. Sursa citată precizează faptul că patronul Universtității Craiova a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale, dar din fericire acesta se află în afara oricărui pericol.

Ștefan Baiaram, suspendat fix înainte de derby-urile cu FCSB

Tot astăzi, Universitatea a mai primit o veste rea. Ștefan Baiaram și-a aflat pedeapsa după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, terminat la egalitate 1-1. Concret, Baiaram a fost suspendat două etape și amendat cu 6.800 de lei pentru incidentele de la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova.

Astfel, „decarul„ Craioveni va rata ”dubla” din Cupă – campionat contra celor de la FCSB.

Jucătorul a fost înjurat de un suporter dinamovist la finalul partidei, iar acesta a ripostat și l-a scuipat pe cel aflat în tribună, chiar lângă tunelul care duce la vestiare.

