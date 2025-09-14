Universitatea II Craiova a obținut victoria cu Progresul Spartac

Universitatea II Craiova s-a impus mai clar decât o arată scorul, 2-1, în partida susținută sâmbătă seară, pe stadionul „Jane Nițulescu“ din Caracal, în fața formației Progresul Spartac. Disputa a contat pentru etapa a 3-a din Liga 3 – seria 5 şi a fost controlată aproape în totalitate de jucătorii „satelitului“ Ştiinţei.

Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Athanasios Toarcaș (’23) și Alex Popescu (’43).

Oaspeții au replicat prin Mirea (’73).

Antrenorul „satelitului“, Corneliu Papură, a început meciul cu următorul unsprezece: Matei Goga – Florin Simion, Francois Yabre, Iustin Neacșu, Marian Mandagiu, David Sala, Sebastian Șerban, Vasile Constantin, Denys Muntean, Alex Popescu, Athanasios Toarcaș.

Pe parcurs a mai apelat la: Mihai Ene, Jean Mendy și Teodor Luță.

În urma acestui succes, Universitatea II Craiova a urcat pe locul 2, iar în etapa viitoare va evolua în deplasare, la CSM Alexandria.

Antrenorul formaţiei Universitatea II Craiova, Corneliu Papură, a fost mulţumit per ansamblu de joc şi rezultat şi crede că diferenţa putea fi mai mare.

Din rândul jucătorilor de la Universitatea II Craiova, Sebastian Şerban şi marcatorul Alex Popescu, doi dintre cei mai buni jucători de pe teren, au explicat că nu a fost uşor să se impună cu Progresul Spartac. VEZI VIDEO!

