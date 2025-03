Mirel Rădoi: “E un grup unit aici, cu mentalitatea potrivită”

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, s-a bucurat mult pentru victoria cu Rapid, prima obţinută de el împotriva lui Marius Şumudică.

“A fost un meci echilibrat. Aș vrea să le transmit felicitări și clubului nostru, și celor de la Rapid, pentru organizarea cu acești copii minunați. Un meci disputat, cu ocazii de ambele părți. Cred că e prima mea victorie împotriva lui Marius Șumudică, din 2015 încoace. Cred că am dominat jocul, e o victorie meritată. E posibil ca ei să ne fi dominat la șuturi. Mă bucur că ne-a ieșit.

Îmi pare rău de Zajkov, pentru că știu cum s-a simțit. Am pățit și eu cu Rosenborg. I-am spus că și eu mi-am dat autogol. Acum râdem, că s-a terminat cu victorie. Trebuie să ne uităm atent la fază, la poziția corpului, a alunecat puțin.

Mai avem patru meciuri. Am zis că încercăm să contabilizăm primele șase meciuri. Nu mă uit la clasament, nu mă interesează pe ce loc suntem în primele șase meciuri.

Chiar și Rapid, la opt puncte diferență de noi, poate avea șanse la titlu. Dacă ne vom axa pe fiecare meci în parte, avem șanse mari.

Sunt câteva lucruri pe care le simt diferit de la meci la meci, probabil și cu încrederea dată de rezultate. E un grup unit aici, cu mentalitatea potrivită. M-a bucurat în seara asta că nu am avut probleme din punct de vedere fizic. Știam că Rapidul are avantajul ăsta, cu jucătorii pe care nu i-a avut la echipa națională. Am avut doar două antrenamente cu toată echipa. Dacă vom continua cu dorința asta, cu pasiune, e aproape imposibil ca cineva să ne bată”, a declarat Mirel Rădoi.

Citeşte şi: Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa a 2-a din play-off și play-out