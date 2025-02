Meciuri speciale în zile speciale: U Craiova întâlnește Farul și FCSB pe 1 și 9 martie

Universitatea Craiova are un parcurs excelent de la venirea lui Mirel Rădoi și se pregătește să intre în play-off, unde speră să continue evoluțiile excelente. În finalul sezonului regular, oltenii vor disputa două meciuri tari, cu Farul Constanța și FCSB.

Oltenii sunt neînvinși de la venirea lui Mirel Rădoi, cu patru victorii și un singur rezultat de egalitate. Craiova a ratat de puțin victoria la Botoșani, după un meci în care conducerea clubului a contestat arbitrajul. Totuși, este clar că se vede o îmbunătățire în mandatul lui Mirel Rădoi, iar echipa joacă la un nivel mai ridicat.

Se anunță spectacol cu Farul

Pe 1 martie, de la ora 19:00, Universitatea Craiova primește vizita Farului. Fanii olteni își aduc aminte în mod cert că ultimele confruntări dintre cele două echipe au fost spectaculoase. În turul acestui campionat, Farul a câștigat pe teren propriu cu 3-2, astfel că băieții lui Mirel Rădoi au o revanșă de luat.

Inclusiv în stagiunea trecută a fost spectacol, iar Craiova pare că are deja un complex contra Farului. În ultimele opt meciuri de campionat, Universitatea Craiova nu a câștigat niciodată. Dimpotrivă, a pierdut de șase ori. Așadar, motive și mai multe pentru olteni să își ia revanșa.

Cel puțin din perspectiva formei de moment, lucrurile par a sta diferit. Universitatea Craiova este pe locul 4 în clasamentul din Superliga, la 3 puncte de FCSB, ocupanta primului loc. În schimb, Farul este pe locul 10, cu 34 de puncte, astfel că va juca în play-out. Farul a pierdut în ultima etapă pe teren propriu contra Rapidului, astfel că nu are un moral prea bun.

Ținând cont de diferența din clasament, nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni că oltenii au o cotă mică pe site-urile de pariuri sportive fotbal pentru a obține cele trei puncte.

victorie Universitatea Craiova – 1.44

egal – 4.00

victorie Farul – 6.00

FCSB – U Craiova se joacă de „Ziua Bărbatului”

FCSB – Universitatea Craiova va fi ultimul derby al sezonului regular. Confruntarea va avea loc pe 9 martie, pe Arena Națională. Oltenii speră să poată profita de oboseala fizică pe care FCSB o va acumula după duelul cu Olympique Lyon, din optimile Europa League. Cel mai probabil, FCSB va menaja o parte dintre titulari, așa cum s-a întâmplat și în confruntarea cu Dinamo, pe care a câștigat-o la limită.

În plus, FCSB nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, care va absenta trei săptămâni de pe gazon din cauza unei accidentări. Alexandru Pantea, Octavian Popescu și Mihai Lixandru sunt și ei indisponibili. Oltenii au astfel o șansă bună să obțină un rezultat favorabil, mai ales dacă FCSB va menaja câțiva dintre titulari.

Gruparea roș-albastră este pe val și are cinci victorii la rând. Mai mult, în campionat nu a mai pierdut de la finalul lunii august, ceea ce spune multe despre forța roș-albaștrilor. Pe de altă parte, oltenii pot specula parcursul inconstant al FCSB de pe teren propriu. În ierarhia meciurilor de acasă din Superliga, FCSB este abia pe locul 5, cu 26 de puncte, patru sub U Cluj și trei sub Universitatea Craiova. FCSB se descurcă mai bine în deplasare, de unde a adunat tot 26 de puncte. În schimb, oltenii au acumulat 20 de puncte în deplasare.

Ultima partidă dintre FCSB și Universitatea Craiova a avut loc în decembrie, în Cupa României. Atunci, Craiova a câștigat cu 2-0, însă FCSB și-a menajat titularii. În ultima partidă de campionat de la București, FCSB a câștigat cu 2-0.

Universitatea Craiova îl cumpără pe Alisson Safira

Între timp, oltenii se bucură că au găsit un atacant pe care se pot baza. Alisson Safira a avut nevoie de doar câteva meciuri pentru a-i convinge pe cei din conducere că este atacantul potrivit. Drept urmare, patronul Mihai Rotaru a transmis că va activa clauza de cumpărare a lui Alisson Safira de la Santa Clara.

El a dat 1 gol și 3 pase decisive pentru olteni în meciurile disputate până acum, iar echipa va plăti 1,1 milioane de euro pentru a-l cumpăra din Portugalia. Safira a fost adus pe finalul perioadei de mercato, la propunerea directorului sportiv Mario Felgueiras.