FC Botoşani – “U” Craiova 2-2 / Mirel Rădoi: “Trebuie să fim mai lucizi”

Universitatea Craiova a ratat victoria la Botoşani la ultimele secvenţe ale meciului, iar la final antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi, şi-a exprimat nemulţumirea.

“Cred că am condus partida, chiar dacă am revenit de la 1-0. N-am avut mari probleme. Îmi pare rău că am pierdut două puncte cu un minut înainte de final. A fost o neatenție. Mingea a fost la noi. Dacă era o fază în care adversarul ne-a pus probleme, era altceva. N-am ce să le reproșez jucătorilor. Ne-a lipsit și puțină șansă, am avut mingea. Aici sunt momente de confuzie. Va trebui să fim mult mai calmi. Disperarea nu trebuie să fie la echipa care conduce. Trebuie să fim mai lucizi. A fost puțină confuzie, pe care sper să o rezolvăm.

N-au fost meciuri ușoare nici până acum. Mă gândesc cum să facem să recuperăm jucătorii cât mai repede și vom vedea ce va fi la partida cu Farul”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

Leo Grozavu: “Am reușit să salvăm un punct”

De partea cealaltă, tehnicianul echipei FC Botoşani, Leo Grozavu, a fost foarte mulţumit cu remiza.

“Terenul a fost greu, felicitări ambelor echipe pentru efortul depus. Am reușit să salvăm un punct, cu toate că am întâlnit o echipă bună, puternică. În repriza a doua, în afară de acea inexactitate de la gol, nu au creat probleme. Cred că rezultatul e în conformitate cu ocaziile create. E un rezultat bun, pentru moral. Nu am pierdut împotriva echipelor care se bat în fruntea clasamentului. Pe teren propriu am regăsit spiritul de luptă”, a declarat Leo Grozavu.

