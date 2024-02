Costantino şi Bauza cred într-un succes cu Oţelul

FCU Craiova are parte de o deplasare grea în etapa a 25-a din Superliga, urmând să o întâlnească vineri, de la ora 17.00, pe Oţelul Galaţi.

Disputa din Moldova va fi arbitrată de Horia Mladinovici (Bucureşti). Asistenţi vor fi George Florin Neacşu (Câmpulung) şi Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe), iar rezervă Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe). VAR-ul va fi asigurat de Cătălin Popa (Piteşti) şi Marius Cristian Marchidanu (Brăila). Observator din partea CCA a fost numit Corneliu Fecioru (Bucureşti). LPF l-a desemnat supervizor pe Mircea Călin (Bucureşti).

Giovanni Costantino: „Poate fi un sezon istoric pentru acest club“

Antrenorul lui FCU, Giovanni Costantino, consideră că echipa sa poate obţine un rezultat bun la Galaţi. El a mai spus că FCU ar putea accede în play-off şi astfel să scrie istorie pentru acest club.

„Partida de la Galaţi va fi foarte dificilă, pentru că Oţelul este o echipă care joacă un fotbal cu intensitate şi agresivitate. Noi ne-am pregătit bine toată săptămâna şi acum rămâne de văzut ce va fi. Am urmărit patru-cinci partide ale lor, iar în opinia mea este cea mai agresivă echipă din Superligă. Cu astfel de agresivitate este dificil de jucat. Joacă un stil italian, dar nu ştiu dacă este bine. Un stil bun este atunci când ai şi rezultate. Cred că Oţelul are rezultate bune în acest moment. Cred că traversăm o perioadă bună, din nouă meciuri oficiale am câştigat şase. Stăm bine şi cred că putem continua aşa.

După cele 30 de etape este important să fim în primele şase. Este important să jucăm cu identitate, cu agresivitate şi aşa putem să jucăm în play-off. Avem şi Cupa în faţă, deci poate fi un sezon istoric pentru acest club“, a spus antrenorul italian.

Juan Bauza: „Putem câştiga cu orice echipă“

Din rândul jucătorilor lui FCU, Juan Bauza a admis că Oţelul este o echipă care necesită multă atenţie, dar care poate fi învinsă. Întrebat despre un eventual transfer, „Pepe“ a declarat că va vedea în vară ce-i va rezerva viitorul, nu acum.

„Cum a spus şi antrenorul nostru, Oţelul este o echipă foarte agresivă, care aleargă mult şi are cu adevărat un joc intens. Dar dacă noi facem ce ştim, bineînţeles că avem mai multe şanse să aducem victoria. Am văzut meciul lor cu Rapid. Încerc să văd toate meciurile din Superligă. Putem câştiga cu orice echipă, pentru că avem jucători foarte buni. Avem identitate şi încercăm să o respectăm mereu. Avem meciuri dificile în continuare, dar şi noi suntem o echipă dificilă. Dacă o să continuăm să jucăm ce ştim avem şanse mari să ajungem în play-off“, a spus Bauza.

„Adevărul este că nu mă gândesc prea mult la asta (la oferte – n.r.). Sunt concentrat pe Craiova, să termin acest campionat în cel mai bun mod. Când se ve încheia sezonul o să vedem ce va fi mai bine pentru mine şi pentru club. Analizăm împreună şi luăm decizia cea mai bună“, a completat argentinianul.

Superliga, etapa 25

Vineri, 9 februarie – ora 17.00: Oţelul Galaţi – FCU, ora 20.00: Universitatea Craiova – U Cluj.

Sâmbătă, 10 februarie – ora 14.00: Poli Iaşi – FC Voluntari, ora 21.15: CFR Cluj – Rapid.

Duminică, 11 februarie – ora 18.15: AFC Hermannstadt – Petrolul, ora 20.45: FCSB – Sepsi.

Luni, 12 februarie – ora 17.00: UTA Arad – FC Botoşani, ora 20.00: Farul Constanţa – Dinamo Bucureşti.

Clasament: 1. FCSB 51 puncte (golaveraj 46-21), 2. CFR Cluj 42 (43-24), 3. Rapid 42 (42-27), 4. „U“ Craiova 37 (35-29), 5. Farul 37 (34-33), 6. Sepsi 33 (35-30), 7. Hermannstadt 33 (31-26), 8. U Cluj 32 (31-36), 9. Petrolul 31 (24-24), 10. FCU 30 (38-39), 11. UTA 30 (28-34), 12. Oţelul 28 (24-25), 13. Voluntari 26 (29-40), 14. Iaşi 26 (27-39), 15. Botoşani 18 (23-42), 16. Dinamo 16 (15-36).

Citeşte şi: „U“ Craiova – U Cluj | Ivaylo Petev şi David Lazar vor victorie cu plauze (VIDEO)