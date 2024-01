David Barbu: „Am să trag cu dinții pentru fiecare șansă care mi se arată“

Universitatea Craiova se află în Antalya, în pregătire. Aşa cum ne-a obişnuit, Ştiinţa are în lotul său şi câţiva tineri talentaţi, staff-ul dorind să-i obişnuiască alături de băieţii de la echipa mare şi astfel să crească valoric. Unul dintre aceştia este David Barbu.

David Barbu, unul dintre tinerii cu mare potenţial

Campion cu Universitatea Craiova la Liga de Tineret, David Barbu se bucură enorm de prezenţa printre „leii“ lui Ivaylo Petev. El a vorbit astăzi, într-un interviu acordat site-ului oficial al grupării alb-albastre, despre drumul său în fotbal.

„Am început să practic fotbalul de la vârsta de 6 ani. Atunci am făcut primii mei pași la echipa Șoimii Știința Craiova, avându-l antrenor pe domnul Mircea Papa. Am stat o perioadă bună la această formație, unde m-am acomodat rapid. După aproximativ 4 ani de cunoaștere și învățare am decis să mă transfer la Dinamik Craiova, avându-l antrenor pe domnul Ștefan Florescu. De altfel, alături de dumnealui am colaborat și la CSJ Ştiinţa U Craiova timp de un an.

Ulterior, transferul la Universitatea Craiova a reprezentat pentru mine un pas major în cariera de fotbalist. Am găsit aici o academie foarte bine organizată, cu rezultate pe măsură și oameni excepționali, care știu să impună o strategie benefică dezvoltării juniorilor. În primul meu an la Știința, am reușit, sub comanda lui Bogdan Budescu, să câștigăm Liga Elitelor U16. Cu domnul Ștefan Florescu am obținut trofeul Ligii Elitelor U17. Acest șir de succese a continuat, fiindcă în următorul an am izbutit să câștigăm atât Liga de Tineret, cât și Supercupa. Toate acestea au fost realizate sub comanda lui Ștefan Florescu și îi mulțumim pe această cale“, a explicat fotbalistul născut în Craiova, pe 26 iunie 2006.

„Am posibilitatea să demonstrez că pot mult mai mult“

David Barbu (1.90 metri, 79 kg) este fan Alexandru Mitriță și Elvir Koljic, iar acum trage tare la antrenamente ca să câştige încrederea colegilor mai mari, dar şi staff-ului tehnic.

„Seriozitatea și antrenamentele intense cred că sunt cele care m-au adus în cantonamentul echipei mari. Sper ca acesta să fie doar începutul. Le mulțumesc celor din staff că au avut încredere în mine. Sper să am posibilitatea să demonstrez că pot mult mai mult. Cel mai mare vis al meu este să debutez în echipa mare a Universității Craiova și am să trag cu dinții pentru fiecare șansă care mi se arată în cale. Forza Știința!”, a subliniat David Barbu.

