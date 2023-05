Erau dubii? Mihai Rotaru îl creditează în continuare pe Eugen Neagoe!

Universitatea Craiova nu a reușit să „prindă“ primele două locuri în Superligă, dar jocul alb-albaștrilor a cunoscut progrese vizibile de la meci la meci, în ciuda numroaselor absențe din lot la aproape fiecare etapă. Asta l-a determinat pe finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, să meargă în continuare pe „mâna“ lui Eugen Neagoe. Anunțul a fost făcut astăzi, după ce o parte a presei a lansat nejustificat ideea revenirii lui Laurențiu Reghecampf la cârma echipei.

„Nu există așa ceva (n.r – ca Eugen Neagoe să fie înlocuit). Este exclus. Am avut o discuție cu domnul Neagoe după meci, în care accentul s-a pus pe ceea ce înseamnă analiză a ceea ce s-a întâmplat și cum să ne îmbunătățim activitatea. Vrem să îmbunătățim staff-ul și lotul de jucători. Cu siguranță va continua Eugen Neagoe! De obicei, știți că atunci când am ceva o las în coadă de pește. Acum e exclus! Indiferent de ceea ce se va întâmpla în următoarele două-trei meciuri. Am discutat cum îmbunătățim calitatea staff-ului, calitatea lotului, cum eliminim anumite nefuncționalități în cazul grupului“, a declarat Mihai Rotaru, la Fanatik.

„Dorim să îmbunătățim ceea ce avem“

Da, Eugen Neagoe rămâne și nu am luat în calcul nicio secundă (n.r – să plece). Din contră, dorim să îmbunătățim ceea ce avem. Nu am luat în calcul, nu s-a pus problema (n.r – schimbării antrenorului). Nu am vorbit cu Reghecampf de 2-3 luni. Nici cu el, nici cu prieteni, nici cu nimeni“, a spus .

Universitatea Craiova continuă lupta pentru un loc pe podium. Pentru Știința urmează un meci extrem de important împotriva Rapidului, programat luni, 22 mai, de la ora 20.30. În acest joc alb-albaștrii trebuie să obțină un rezultat pozitiv ca să-și „securizeze“ locul 4. O victorie ar pune totodată presiune pe CFR Cluj, ocupanta locului 3, care va deschide runda din play-off pe terenul lui Sepsi, adversara Științei din ultima etapă.

Citește și: Juniorii U18 şi U16 ai Universităţii Craiova, la un pas de titlu