Juniorii U18 şi U16 ai Universităţii Craiova, la un pas de titlu

Centrul de Copii şi Juniori (CCJ) al Universităţii Craiova a bifat două victorii extrem de importante la finalul săptămânii trecute. Duminică, la Constanţa, Ştiinţa U18 s-a calificat în finala Ligii de Tineret în dauna Farului. Dacă în Bănie, în prima manşă a semifinalelor, alb-albaştrii au trecut de „marinari“ cu 2-1, la Ovidiu meciul a fost şi mai strâns. A fost 0-1 în timpul regulamentar şi s-a ajuns la loviturile de departajare. A fost 5-4 pentru olteni, care au transformat toate penaltiurile, prin Barbu, Tomşa, Fărăgău, Lăpădătescu, Melniciuc. În tot acest timp, gazdele au irosit o lovitură de la punctul cu var.

„Băieţii au transformat perfect toate penaltiurile. Trebuia să avem şi experienţa asta. Nu am mai trăit experienţa asta până acum, nu ne-am calificat niciodată la penaltiuri. Per ansamblu am fost echipa mai bine organizată, mai pragmatică şi mai eficientă. Îi felicit pe băieţi“, a spus antrenorul Ştefan Florescu, pentru GdS Sport.

Universitatea Craiova U18: Vlăsceanu – Fărăgău, Nețoiu, Mitrache, Dragu, Dumitru (’57, Lăpădățescu), Domnu (’80, Barbu), Cîrpici (’57, Tomșa), Călin (’80, Brăşfăleanu), Melniciuc, Tamaș (’84, Mocanu).

„Leuţii“ vor juca finala împotriva formaţiei UTA Arad. Partida va avea loc duminică, 28 mai, de la ora 14.00, pe stadionul „Eugen Popescu“ din Târgovişte.

„Ne cunoaştem foarte bine între noi. Nu sunt mai buni sau mai răi decât Farul, deci va fi o partidă foarte disputată. Eu am încredere în băieţii mei, pentru că ştiu ce caractere am în echipă şi ce dorinţă de victorie au. Sperăm să facem un meci bun şi să ne impunem“, a explicat Ştefan Florescu.

Puştii lui Alex Stoica şi Mădălin Murgan

Un succes la fel de important l-a realizat şi Universitatea Craiova U16. Băieţii lui Alex Stoica şi Mădălin Murgan au reuşit să câştige clar, cu 3-0, returul cu ACS FC Bacău, după ce în prima manşă a semifinalei scorul fusese egal, 2-2. Golurile alb-albaştrilor au fost înscrise de Găină, Stana și Petculescu!

Echipa de start: Vancea – Pancu, Bușe, Mitaru, Nițu – Popescu E, Stana, Chifa – Bușa, Petculescu, Găină. Au mai intrat: Ciolacu, Luță și Hârjan.

„Primul meci, cel din deplasare, a fost greu. Adversarul a fost foarte agresiv şi am avut şi puţin ghinion, pentru că am primit două goluri din penalti. Am avut ocazii cât să câştigăm, dar la fel de bine puteam să şi pierdem. Meciul retur, de acasă, a fost la discreţia noastră. Am intrat foarte concentraţi şi determinaţi. Am făcut un pressing avantat şi nu le-am dat nicio şansă. Am avut foarte multe ocazii şi scourul putea fi mult mai mare. Este o calificare normală, dată în primul rând de valoare, apoi de unitatea grupului“, a declarat antrenorul Alex Stoica, pentru GdS Sport.

În finală, Universitatea Craiova U16 o va întâlni pe Farul Constanţa U16. Meciul va avea loc duminică, 21 mai, de la ora 12.00, la Buftea.

„Mă aştept să fie un meci dificil, disputat. Totul depinde de atitudine şi determinare, pentru că valoric echipele sunt egale. Va fi echilibrat din punctul ăsta de vedere. Avem ceva informaţii despre ei şi sper să găsim soluţiile pentru a ne impune“, a spus Alex Stoica.

Victorie amară la Under 17

Din păcate, Universitatea Craiova U17 a avut ghinion şi a ratat calificarea în finala Ligii Elitelor. După 0-3 pe terenul formaţiei similare a clubului CSA Steaua, puştii lui Bogdan Budescu şi Alex Dinu au condus cu 3-0 pe „Aripile“, dar la final a fost 3-1. Alb-albaştrii au marcat prin Vancea şi Balaci şi au beneficiat de un autogol din partea adversarilor.

„Leuţii“ vor juca finala mică împotriva celor de la FCSB. Meciul va avea loc luni, 29 mai, de la ora 10.00, la Buftea.

