Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, a vorbit astăzi despre modul cum s-au derulat lucrurile în cadrul cantonamentului din Austria. Acesta a explicat ce a însemnat pentru el acest stagiu, fiind în proces de recuperare, dar şi pentru colegii săi, pe care îi simte în formă.

„Mai avem trei zile de muncit în Austria, după care o să mergem acasă. Eu zic că am făcut o pregătire foarte bună. Atât eu, separat de grup, cât şi echipa. Cel care se ocupă de pregătirea noastră cred că a făcut o treabă foarte bună, pentru că am văzut datele noastre zi de zi. Cred că va fi foarte bine pentru noi, pentru începutul de campionat“, a spus fundaşul, pentru site-ul Ştiinţei.

VEZI VIDEO!

„Pentru Supercupă nu voi fi apt cu siguranţă. Voi fi alături de echipă, iar dacă o să câştigăm trofeul va fi ridicat de cine va fi căpitan în acea partidă. Sper ca până la primul meci din campionat să fiu 100% sau măcar 80%, să pot să intru şi să-mi ajut echipa. Acest lucru nu ţine doar de mine. Trebuie să-şi dea acordul doctorul echipei, cât şi Cătălin, băiatul care se ocupă de mine. Sper să ia o decizie bună atât pentru mine, cât şi pentru echipă.

Trei săptămâni am stat cu o orteză la picior non stop. După aceea a venit perioada de acomodare, să încep să îndoi piciorul sau să fac bicicletă. Iar acum a venit şi momentul când am intrat puţin cu echipa. Am făcut nişte pase cu preparatorul şi am văzut că nu am nicio durere. Sper ca piciorul meu să fie la fel de bine în continuare. Mi-a părut rău că nu am putut să mă pregătesc cu echipa în acest cantonament, dar voi ajunge în ţară şi acolo voi începe să fac câte puţin în fiecare zi“, a explicat Nicuşor Bancu.

„În cantonamente nu punem preţ pe rezultate“

Liderul echipei alb-albastre a comentat şi pe tema rezultatelor din partidele amicale. Reamintim că Universitatea Craiova a început seria jocurilor de verificare cu o înfrângere, 0-2 cu FC Ufa, apoi s-a impus cu 3-1 în faţa formaţiei WSG Tirol. Pentru craioveni urmează două teste, cu SV Horn (vineri, ora 16.00, pe stadionul „Angerberg“) şi cu Olympiakos Pireu (sâmbătă, de ora 17.00), apoi revin în Bănie.

„Ştiţi şi dumneavoastră că în cantonamente nu punem preţ pe rezultate. Importantă este pregătirea fizică. Este foarte important ca oamenii care se ocupă de noi în această privinţă să fie mulţumiţi. Începutul de campionat contează cel mai mult, trebuie să fim 100% acolo. Mai avem două meciuri amicale, vrem să le câştigăm, dar oboseala care se acumulează zi de zi la antrenamente nu ne ajută să dăm 100% în aceste jocuri de verificare“, a punctat Nicuşor Bancu.

Acesta s-a declarat mulţumit de revenirea lui Gustavo şi speră ca jucătorii noi să se integreze rapid:

„În parte parte îi ştiam, cum ar fi Gustavo – care s-a întors, pe Găman îl ştiam şi am vorbit cu el. Sper să se integreze cât mai repede şi să ne ajute, pentru că sunt jucători foarte buni. Au demonstrat asta pe la echipele pe la care au evoluat“.

„Sperăm să începem cu bine“

Nicuşor Bancu îşi doreşte mult ca Universitatea Craiova să înceapă noul an competiţionat cu trofeul Supercupei. El crede că alb-albaştrii au prima şansă în meciul cu CFR Cluj, din 10 iulie, de la ora 20.00, de pe Arena Naţională.

„Pot să zic că este şi o revanşă, dar nu se compară cu plăcerea de a câştiga campionatul. Este un trofeu, cu toţii vrem să-l câştigăm şi eu zic că pornim cu prima şansă, chiar dacă ei sunt campioni. Ştiu ce putem, ne-am pregătit foarte bine aici şi dacă tratăm meciul serios şi dăm totul pe teren, eu zic că putem să câştigăm“, a spus Bancu.

„Sperăm să spargem gheaţa anul acesta“

Acesta a vorbit apoi şi despre programul din Liga 1:

„Pornim cu bine, pentru că în prima etapă o să jucăm acasă. Cu toate astea nu înseamnă că suntem învingători 100%. Trebuie să tratăm meciul serios, pentru că am mai avut surprize şi anul trecut cu FC Argeş. După avem meci greu la FCSB şi aşa mai departe. Vom vedea ce va fi, dar noi sperăm să începem cu bine în prima etapă, pentru că este cea mai importantă. Ne dorim cu toţii să câştigăm campionatul. Am fost aproape acum două sezoane, iar în cel trecut am dezamăgit pe final, deşi am avut şanse foarte mari. Sperăm să spargem gheaţa anul acesta, să nu rămânem doar cu vorbele şi să demonstrăm pe teren“.

Căpitanul ştie că Ştiinţa are şi un aliat de nădejde în noul sezon:

„Mă bucur foarte mult că revin suporterii alături de noi. Avem nevoie de ei! Ştiţi foarte bine ce se întâmplă la Craiova când jucăm cu fanii în tribune. Publicul este al 12-lea jucător pentru noi. Contează foarte mult ca ei să fie alături de noi şi sper să nu-i dezamăgim anul acesta“.

Citeşte şi: Ştefan Vlădoiu: „Pregătirea contează în această perioadă, nu rezultatele din amicale“