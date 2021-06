Ştefan Vlădoiu: „Pregătirea contează în această perioadă, nu rezultatele din amicale“

Universitatea Craiova a înregistrat un eşec, 0-2 cu FC Ufa, şi o victorie, 3-1 cu WSG Tirol, în cadrul stagiului de pregătire pe care-l susţine în Austria. Fundaşul Ştefan Vlădoiu a vorbit despre aceste două jocuri şi despre cantonamentul verii.

„Faptul că am câştigat (cu Tirol – n.r.) şi am avut o prestaţie bună ne bucură foarte mult. În precedentul meci nu am avut o evoluţie foarte bună. Asta din cauza faptului că am fost puţin obosiţi, după primele zile de antrenament mai grele. Cred că de data aceasta am dominat jocul de la un capăt la celălalt. Iar diferenţa de scor putea fi mult mai mare. Am fost mult mai proaspeţi, pentru că am avut antrenamente mai uşoare după primul meci. Practic primele zile au fost mai grele, pentru că a trebuit să încărcăm mai mult. Tot timpul stagiile de pregătire sunt grele. Obiectivul este să tragem cât mai tare, să lucrăm bine şi să fim pregătiţi pentru startul campionatului“, a declarat Ştefan Vlădoiu, pentru site-ul oficial al clubului.

„Trebuie să începem cu dreptul“

Fotbalistul vâlcean de 22 ani şi 1.78 metri, evaluat de Transfermarkt la 900.000 de euro, a explicat că în această perioadă primează pregătirea, nu rezultatele din amicale. Cât despre programul Ştiinţei din noul sezon, Ştefan Vlădoiu a punctat că sorţii au fost buni.

„Pregătirea contează în această perioadă, nu rezultatele din amicale. Într-adevăr, acestea ne dau încredere, dar dacă arătăm bine, adică jocul merge, atunci e şi mai bine. Am văzut programul şi trebuie să începem bine. Jucăm acasă primul meci, cu FC Argeş, după avem duelul cu cei de la FCSB şi este foarte important să începem cu dreptul“, a spus Ştefan Vlădoiu.

În cadrul acestui cantonament din Austria, Universitatea Craiova va mai susţine două jocuri de verificare. Alb-albaştrii vor întâlni pe 2 iulie formaţia austriacă SV Horn, iar pe 3 iulie vor juca împotriva grecilor de la Olympiakos Pireu.

