Bogdan Vătăjelu: „Trebuia să știm la ce capacitate fizică ne aflăm“

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața echipei WSG Tirol, în amicalul susținut astăzi, în Austria, iar Bogdan Vătăjelu s-a arătat bucuros după ce modul cum au evoluat lucrurile.

„A fost un meci destul de intens. Mister chiar ne-a cerut asta la ședința dinaintea jocului. Știam că nu o să jucăm tot meciul, așa că 60 de minute trebuia să fie intense, să știm la ce capacitate fizică ne aflăm. În prima repriză am avut foarte multe ocazii. Noi nu am marcat, iar ei ne-au prins pe un contraatac și au deschis scorul. În cea de-a doua repriză cred că am jucat mult mai bine și ne bucurăm, pentru că, până la urmă, a fost un test foarte bun“, a spus Bogdan Vătăjelu.

„Sunt importante victoriile în amicale pentru moral, însă, în general, antrenorii nu pun prea mare bază pe rezultate, cât pe jocul ce ți-l cer. Ne-a și spus Mister că nu-l interesează rezultatele din amicale. Așa că încercăm să jucăm cât mai bine și să facem ceea ce ne propunem la fiecare meci. Trebuie să rămânem cu lucrurile bune din acest meci, pe cele mai puțin bune trebuie să l îndreptăm. Mai avem două meciuri amicale și după aceea începe un nou sezon pentru noi“, a completat fundașul Științei.

„Au fost cantonamente și mai grele“

Întrebat despre modul de lucru al staff-ului actual, aflat la primul stagiu complet, Bogdan Vătăjelu a subliniat că metodele sunt bune, plăcute, dar și eficiente.

„Sincer, au fost cantonamente și mai grele. Cred că filosofia staff-ului și a antrenorului s-a schimbat față de ce a fost înainte. Atunci se lucra foarte mult fizic și fără minge. Acum lucrăm la fel fizic, dar avem mingea, iar asta este ceea ce-ți dorește un fotbalist. Sunt sigur că în campionatele mari așa se lucrează și nu se aleargă fără minge. Eu sunt mulțumit de cum au decurs lucrurile aici, deși tot timpul este loc de mai bine“, a explicat apărătorul oltean.

„Eu mă simt destul de ok. În mare parte am făcut separat, pentru că am avut și eu o mică accidentare. Dar mă simt foarte bine fizic și cred că și colegii mei se simt la fel. Probabil că la primul meci s-a simțit oboseala, pentru că s-a venit după 4-5 zile în care s-a lucrat mai mult fizic. Așa că eu cred că la ultimul meci se va crea un etalon la cum vom arăta în Liga 1 și în cupele europene“, a punctat Bogdan Vătăjelu.

„Este un început bun“

Bogdan Vătăjelu a comentat și pe tema țintarului Ligii 1 și consideră că programul Științei este ok.

„Am urmărit și noi tragerea la sorți. Este un început bun, pentru că puteam să picăm cu echipe și mai grele, dar și mai ușoare. Dacă stăm să ne gândim, anul trecut am pierdut foarte multe puncte cu echipele mici. Așa că o să fie foarte important cum gestionăm jocurile cu echipele mici, dar și cu rivalele de la titlu“, a încheiat Bogdan Vătăjelu.

