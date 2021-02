Așa cum anunțam zilele trecute, Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu antrenorul grec Marinos Ouzounidis pentru preluarea băncii tehnice. Astăzi a venit rândul ca tehnicianul elen să fie prezentat oficial suporterilor prin intermediul presei.

Foto: Alex Vîrtosu

Sorin Cârțu: „Îi doresc cât mai multe rezultate pozitive“

Amfitrionul conferinței a fost președintele Sorin Cârțu, care i-a urat lui Ouzounidis „viață lungă“ la Știința și multe rezultate pozitive.

„Am plăcerea de a-l anunța pe noul nostru antrenor, pe Marinos Ouzounidis. Sperăm într-o colaborare cât mai lungă și cu cât mai multe efecte pozitive, să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem. Este un nume de referință al fotbalului elen. Când spun asta mă refer și la faptul că a avut și o carieră de jucător deosebită, urmată de o carieră de antrenor destul de fructuoasă. Îi doresc cât mai multe rezultate pozitive, să ne readucă zâmbetul și speranța că putem să îndeplinim acel obiectiv maximal“, a spus Sorin Cârțu.

Marinos Ouzounidis: „Mă consider un antrenor echilibrat“

La rândul său, Marionos Ouzounidis a explicat ce l-a atras la Universitatea Craiova și a punctat că nu a fost greu de convins.

„Așa cum echipa a căutat informații despre mine înainte să mă contacteze, vă dai seama că la fel am făcut și eu. Aveam o serie de informații și avam o impresie asupra echipei, deoarece în urmă cu câțiva ani am jucat împotriva ei în Europa. Ceea ce am aflat este că, pe lângă faptul că aveți un stadion extraordinar, care este cunoscut, știu că este și o stabilitate din punct de vedere administrativ și al conducerii. Este o echipă care își dorește să devină mai bună în fiecare an, pretinde titluri. Și mai știu că are fani foarte puternici și mi-a plăcut asta.

Mă consider un antrenor echilibrat. Pe de altă parte, atunci când ai o echipă care țintește la titluri, care vrea să progreseze, trebuie să te concentrezi și pe partea ofensivă. Văzând rezultatele pe care le are echipa cred că trebuie să producem mai multe momente ocazii, goluri. M-a convins visul acestei echipe, care vrea să ajungă cea mai bună din țară“, a spus tehncianul grec.

„Nu pot să trec la schimbări majore de la început“

Grecul a punctat că va schimba din mers lucrurile la echipă. El cere răbdare tuturor celor implicați sentimental sau administrativ la echipă.

„Oricât de bun ai fi, totdeauna trebuie să muncești. E foarte important că echipa a câștigat meciul de ieri. A trecut destul timp de când Universitatea Craiova nu mai câștigase pe teren propriu. Cred că și din punct de vedere psihologic face bine acest succes. Mai ales ținând cont de rivalitatea dintre cele două cluburi. Sigur că am văzut echipa în multe jocuri, din momentul în care am început procedura discuțiilor. Fiecare antrenor are propriile idei, modul propriu de lucru, fie că vorbim de apărare sau de atac. Nu pot să trec la schimbări majore de la început. Sunt aproape convins că o să creez mai multe probleme decât rezolvări. Și mai ales în această perioadă în care avem joc joi, apoi duminică“, a explicat noul strateg al Științei.

„În mod sigur am să încerc să transmit jucătorilor câteva aspecte pe care le consider foarte importante. Vreau să subliniez ideea că nu ar trebui să așteptați ca din prima zi să se schimbe totul. Cu siguranță voi lua însă niște măsuri colective și nu vreau să le interpretați ca fiind niște greșeli ale antrenorilor precedenți, ci pur și simplu sunt idei ale mele. Nu vreau să vă imaginați că voi schimba radical sistemul de joc, că îi voi pune să joace cumva cum nu au mai făcut-o, dar schimbări vor exista. Voi încerca să îmbunătățesc jocul, voi interveni în anumite puncte, dar nu voi încerca să le schimb complet stilul. Sunt fotbaliști profesioniști și știu ce trebuie să facă“, a punctat Marinos Ouzounidis.

