„U“ Craiova – Dinamo 1-0 | Dragoș Bon: „Dedic victoria tuturor suporterilor Științei“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Dragoș Bon, s-a bucurat intens pentru victoria în fața lui Dinamo, scor 1-0. El le-a dedicat succesul suporterilor din Bănie.

„A fost o partidă cu o încărcătură aparte. Suntem foarte fericiți că am reușit să o îngenunchem pe Dinamo. Sunt foarte bucuros și foarte mândru de jucătorii mei că au luptat cu ardoare, au arătat spirit de echipă și am reușit să câștigăm cele trei puncte. Vreau să dedic victoria Peluzei Nord și tuturor suporterilor Universității Craiova. Cred în continuare în titlu. E clar că a fost un declic după Iași, se vede că reușim să legăm victori și ne vom bate până la final, atât pentru campionat, cât și pentru Cupă“, a declarat Dragoș Bon.

„Mă bucur foarte mult pentru Andrei Ivan, în ultimele trei partide a marcat trei goluri. Își demonstrează calitățile. A trecut și el printr-o perioadă mai dificilă, a fost și multă presiune asupra lui… Mă bucur, pentru că este un băiat extraordinar. La ședința motivațională i-am arătat că el este nașul lui Dinamo și sper să rămână așa toată cariera“, a completat Dragoș Bon.

Jerry Gane: „Nu cred că meritam să pierdem“

De partea cealaltă, antrenorul lui Dinamo, olteanul Jerry Gane, consideră că este o înfrângere nemeritată.

„Eu nu cred că meritam să pierdem. Echipa mea a făcut un joc bun. Am început bine partida, am avut două-trei situații de a marca, dar, din păcate, nu am reușit. Au făcut-o ei la o greșeală a noastră și plecăm fără niciun punct de la Craiova. După pauză cred că echipa mea a dominat jocul, l-a controlat, dar nu am reușit să înscriem. Nu am fost lucizi la finalizare în momentele importante. Dar ca implicare și efort fizic eu sunt mulțumit de jocul echipei mele (…) Sper să avem și rezultate pozitive pe viitor“, a declarat Jerry Gane.

