VIDEO | Gică Hagi: Îi doresc Craiovei să se bată la titlu!

Antrenorul formației FC Viitorul, Gică Hagi, a concluzionat că i-a plăcut cum s-au mișcat elevii săi în amicalele cu Universitatea Craiova, de astăzi. Reamintim că primul test a fost câștigat de constănțeni clar, cu 3-0, iar în cel de-al doilea alb-albaștrii s-au impus cu 2-1.

„Au fost două jocuri frumoase, bune, din care am avut de câtigat și noi, dar și Craiova. De asta am venit să le jucăm, chiar dacă era puțin departe. Mulțumim Craiovei, pentru că ne-au oferit condiții foarte bune. Inclusiv drumul l-am parcurs până aici cu un avion pe care ni l-au pus la dispoziție. Suntem bucuroși că am făcut două meciuri bune, cu un adversar foarte bun. Nu a contat scorul și ne ajută să fim mai pregătiți pentru prima ligă. În teren, îmi doresc ca echipa să joace disciplinat, să fie tăioasă și să încerce să marcheze goluri“, a spus Gică Hagi.

„Sunt foarte mulțumit, chiar dacă pe teren mai zic una-alta. Am avut 10 copii pe care i-am văzut la treabă. Unii sunt mai sus, alții mai jos din punct de vedere fizic… Nimeni nu trebuie să uite că am stat două luni fără antrenamente. Tot ce se întâmplă e normal“, a completat „Regele“.

„Suntem în play-out și trebuie să tratăm bine fiecare meci“

Gică Hagi a mărturisit că i-a prins bine pauza competițională. Cât despre campionat, antrenorul Viitorului este convins că jucătorii săi sunt conectați și nu exclude să ofere nume noi Ligii 1.

„Mie mi-a căzut bine pauza asta, m-am odihnit, am făcut alte lucruri… E important că reîncepe Liga 1. Cu toții ne-am dorit asta. Mă gândesc la toate meciurile pe care le avem. Încercăm să vedem jucătorii în continuare, să vedem de cât timp au nevoie să ajungă să joace în prima ligă. Suntem în play-out și trebuie să tratăm bine fiecare meci. Sunt siguri că vor fi conectați cu toții să joace“, a spus Hagi.

Gică Hagi: „La Craiova se întâmplă lucruri frumoase“

Întrebat dacă îi dă Universității Craiova șanse la câștigarea titlului după cele văzute astăzi, Gică Hagi a spus:

„Îi doresc Craiovei să se bată la titlu. O să fie greu, pentru că sunt echipe puternice în față, dar nimic nu e imposibil. Ce ați făcut aici și cum ați crescut în fiecare an e de apreciat. Cred că puteți să vă bateți la titlu, dar trebuie să aveți și o conjunctură favorabilă, să aveți șansă. Sunt multe componente care te aduc acolo sus. Important este că la Craiova se întâmplă lucruri frumoase. Clubul arată mai bine în fiecare an. Inclusiv această bază arată extraordinar și am jucat pe un teren excepțional, deci totul e bine“, a punctat Gică Hagi.

