VIDEO | Cristi Bărbuț: Sper să vină goluri frumoase și în campionat!

Cristi Bărbuț, autorul celor două goluri superbe ale Universității Craiova din cel de-al doilea amical cu FC Viitorul, se bucură că a ajutat echipa să câștige și speră să repete isprava și în campionat.

„Am reușit două goluri frumoase, cu stângul, sper să vină altele și în campionat. Mă bucur că am marcat, că am câștigat și că am făcut un antrenament foarte bun. În această pauză am exersat foarte mult finalizarea și mă bucur că acest lucru m-a ajutat. Ne-a fost dor de fotbal și cred că s-a văzut acest lucru. Mă bucur că am reușit să oferim acest spectacol, fiind primul meci televizat după atâta timp de pauză. Acum așteptăm meciurile oficiale“, a spus Bărbuț.

„Este greu de spus dacă mai avem nevoie de pregătire. Sper să fim bine la meciul de vineri și să dăm totul pe teren. Trebuie să ne concentrăm pe primul meci, cu Botoșaniul, să câștigăm cele trei puncte și cu siguranță ne gândim și la campionat. Toate meciurile din play-off sunt grele, dar trebuie să obținem cele trei puncte de fiecare dată când intrăm pe teren. Sper să continuu să înscriu, dar cel mai important este să câștige echipa“, a completat mijlocașul Științei.

„Este greu cu tribuna goală“

Cristi Bărbuț a punctat că Universitatea Craiova este dezavantajată de faptul că meciurile viitoare din campionat se vor juca fără spectatori. „Știm cu toții că aici este o echipă foarte iubită, că avem cei mai frumoși suporteri și este greu cu tribuna goală. Am văzut asta chiar la ultimul meci pe care l-am disputat pe terenul lui FCSB. Este dificil atât pentru noi, jucătorii, cât și pentru fani“, a încheiat Cristi Bărbuț.

