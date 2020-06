Sorin Cârțu, jenat și deranjat de atitudinea jucătorilor din primul amical cu Viitorul

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, nu a avut niciun motiv să zâmbească după primul amical al zilei, cu FC Viitorul. El s-a arătat deranjat de atitudinea jucătorilor trimiși pe teren de Bergodi, cât despre rezultat a admis că este un „duș rece“.

„Sunt dezamăgit de rezultat și de ce am văzut în teren. Mă gândesc că e o primă partidă în condiții de adversitate pe care echipa o joacă într-o lungă perioadă de timp. Asta îmi întărește ce am susținut până în acest moment. Tot timpul am spus că avem nevoie de multe jocuri de verificare, lucru care nu ni s-a asigurat în protocolul făcut. Ni s-a dat foarte târziu voie să facem. Ceea ce am văzut azi nu pot spune că e un semnal de alarmă. Sunt dezamăgit! Au stat în cantonament până joi, au venit de acasă. Nu știu ce să spun, antrenorii vor trage concluziile“, a declarat Sorin Cârțu.

„Cristiano Bergodi e un antrenor pe care noi ni l-am dorit. Sperăm ca venirea lui să fie încununată cu un parcurs bun în minicampionatul ăsta. Sper să acumulăm puncte care să ne rezolve obiectele avute, acela de a juca în cupele europene. El e într-o postură ingrată, parcă n-aș vrea să fiu în locul lui. A venit, a stat în carantină și a condus echipa prin intermediul secunzilor. Parcă nu e la fel ca atunci când când le faci tu“, a completat Sorin Cârțu.

„Nu știu cât de grav este accidentat Mihăilă“

Întrebat despre accidentarea lui Vali Mihăilă, el părăsind terenul de joc după doar câteva minute, acuzând probleme musculare la coapsa dreaptă, Sorin Cârțu nu a știut ce să spună.

„El are niște probleme din astea. Probabil a simțit ceva. Și acum 2-3 zile se simțea puțin încărcat la musculatură. Din câte am înțeles, încă de dinainte să ajungă în acea situație ar fi acuzat o stare care să nu-i convină. Nu știu cât e de grav, sper să nu fie foarte grav și să se poată remedia“, a afirmat spus Cârțu. Din păcate, Mihăilă nu este singurul jucător care a arătat probleme medicale după aceste teste cu Viitorul. Cu dureri au părăsit terenul de joc și Mihai Bălașa și Alex Cicâldău.

