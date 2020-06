VIDEO | Concluzia lui Cristiano Bergodi: „Per total sunt mulțumit“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a tras concluziile după cele două jocuri de verificare susținute astăzi, în Lunca Jiului, cu FC Viitorul. Reamintim că primul test a fost pierdut clar, scor 0-3, iar în cel de-al doilea alb-albaștrii s-au impus cu 2-1.

„Cred că au fost antrenamente foarte bune. Aceste două jocuri ne-au permis să intrăm în febra jocurilor, dar nu a fost ușor. În prima repriză a primului meci am văzut că erau puțin obosiți jucătorii, pentru că am lucrat mult în ultima perioadă. Acum, probabil, vom avea o săptămână de descărcare, pentru a ajunge cu bine la meciul cu Botoșani. Al doilea meci a fost bun, mai bun decât primul. Per total sunt mulțumit“, a declarat Cristiano Bergodi.

Este îngrijorat pentru Mihăilă

Tehnicianul oltenilor așteaptă verdictul medicilor în cazul lui Vali Mihăilă și Mihai Bălașa. El a explicat și absența lui Elvir Koljic de la această dublă cu puștii lui Gică Hagi.

„Sperăm că nu este ceva grav cu Mihăilă. Este important că nu au fost accidentări grave după această de pregătire care a venit după două luni și jumătate de pauză. Pe Koljic l-am menajat astăzi, pentru că a avut o lovitură la genunchi și nu s-a antrenat 100%. E un jucător important pentru noi. Am făcut alte alegeri și am urmărit alți jucători, pentru că am nevoie să-mi fac o părere exactă de lotul pe care-l am. Și Bălașa a avut probleme cu musculatura și a ieșit, dar va fi apt cu Botoșani“, a explicat Bergodi.

Cristiano Bergodi nu s-a hotărât asupra primului 11

Cristiano Bergodi a subliniat că este încântat de condițiile găsite în Bănie, dar a mărturisit că nu îi este ușor să pregătească echipa după o pauză atât de mare, pricinuită de pandemia de coronavirus.

„Am auzit vorbindu-se frumos de această bază sportivă, iar acum am văzut că așa este. Sunt mulțumit, pentru că sunt condiții de o echipă din Serie A. Sper că voi face o treabă bună cu băieții. E foarte greu pentru un antrenor să pregătească echipa în condițiile date (legat de pandemie – n.r.). Nu am fost niciodată într-o astfel de situație și nu e ușor. Pot să apară surprize din toate punctele de vedere, pentru că echipele s-au antrenat așa și așa, fie acasă, fie în grupuri de câte patru jucători. Nu este ușor, sincer! Încercăm să facem în această săptămână ceva pentru a avea mai multă prospețime. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut în cele 8-9 zile de când am venit aici“, a spus Bergodi, vorbind și despre formula de bază: „Am lucrat în această perioadă cu toată echipa și nu am ales încă un 11. Am în minte cine poate juca, dar trebuie să-i urmăresc mereu la antrenamente. Am încredere în tot lotul pe care-l am la dispoziție și o să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare“.

„Știu că la Craiova se vrea performanță și un joc plăcut“

Cristiano Bergodi știe că la Craiova este o presiune constantă, pentru că fanii sunt exigenți. El speră să-i poată mulțumi prin rezultatele și jocul echipei.

„Sunt în România din 2005 și știu că la Craiova se vrea performanță și un joc plăcut. Nu este ușor, dar noi încercăm să facem asta. Echipa noastră este pe locul 3, la egalitate de puncte cu FCSB și la 4 puncte distanță de CFR Cluj și vom vedea. Mai sunt trei meciuri directe, dar și celelelalte partide cu Astra, Botoșani și Mediaș vor fi grele. Sunt sigur că putem face o treabă bună. Important este să începem bine, să câștigăm cu Botoșani vineri seară. Din păcate, absența publicului este o problemă mare. Nu poate fi un alibi pentru jucători, dar e clar că la Craiova suporterii contează enorm. Faptul că jucăm fără spectatori ne obligă să ne motivăm cum știm noi mai bine pentru acest prim meci important“, a încheiat Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova întâlnește vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botoșani. Partida contează pentru etapa a 3-a din play-off și este prima oficială după întreruperea campionatului din luna martie, din pricina pandemiei de coronavirus.

Citește și: